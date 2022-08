Les centenaires du canton (3/4) – Al, le Yankee qui défie le temps grâce à Françoise L’Américain, Suisse d’adoption, a été mobilisé dans le renseignement avant d’aider les Juifs à fuir l’antisémitisme en Tunisie. Marié à Françoise depuis cinquante-cinq ans, il en est toujours aussi amoureux. Aurélie Toninato

Le centenaire a épousé la femme de sa vie il y a cinquante-cinq ans. Leur première arrière-petite-fille est née cet été. BASTIEN GALLAY

Ils sont si touchants ensemble, si complémentaires et complices qu’on a décidé qu’ils figureraient tous deux sur la photo, même si c’est lui qui est centenaire et qui est donc portraitisé. Albert, dit «Al», tout juste 100 ans, et Françoise Goldstein, 85 ans, sont mariés depuis cinquante-cinq ans et toujours amoureux. Elle est ses oreilles, que le temps a fatiguées; il est ses yeux, que la maladie a usés. Dans l’appartement meyrinois, dos au mur couvert d’œuvres du caricaturiste Honoré Daumier chinées par Al, le récit se fait à deux voix. Il commence à New York, en juillet 1922.