Technologie médicale – Aktiia qui monitore l’hypertension vit une croissance fulgurante

La jeune pousse neuchâteloise lève 17,5 millions de dollars pour poursuivre le développement de son application et son bracelet qui remportent un énorme succès.

Généralement asymptomatique, l’hypertension artérielle est parfois dépeinte par les spécialistes en maladie cardiovasculaire comme une «tueuse silencieuse». Non dépistés, des soucis de tensions augmentent les risques d’AVC (accident vasculaire cérébral) et de crise cardiaque. Ce fléau concerne désormais près d’une personne sur 7 sur la planète. Rien qu’en Suisse, 17,6% de la population souffre d’hypertension d’après les statistiques disponibles de l’Observatoire suisse de la santé.

Pour l’instant, la tension est encore prise ponctuellement lors d’un contrôle chez le médecin ou, en cas de soupçon de pression anormale, à la maison à l’aide d’un tensiomètre. Source de fortes critiques, cette manière de faire est en train d’être bouleversée par la jeune pousse Aktiia. Après quinze ans de travail et un million de relevés de pression sanguine, cette dernière a conçu un bracelet ainsi qu’une application offrant la possibilité de surveiller en continu sa tension et donc d’être mieux armé pour réduire les risques d’AVC et de crise cardiaque. «Contrairement à une prise de tension qui ne donne qu’une image à un instant T, nous avons ainsi tout un film qui se déroule», raconte Josep Solà, cofondateur d’Aktiia avec Mattia Bertschi.