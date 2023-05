Une étoile est née en NHL – Akira Schmid, ange gardien et monstre de travail Le gardien bernois a enfilé un costume de héros inattendu avec les New Jersey Devils, au 1er tour des play-off de NHL. Coup de projecteur sur un jeune homme qui semble ne pas avoir de nerfs. Simon Meier

Akira Schmid, catapulté devant le filet des Devils dès l’acte III de la série, s’est montré époustouflant face aux New York Rangers. Getty Images via AFP/BRUCE BENNETT

Son prénom, qu’il doit à l’amour voué par ses parents au karaté, évoque la force et la sérénité du samouraï. Et son patronyme l’ancre bien chez nous, au cœur des verdoyants mamelons de l’Emmental. Akira Schmid, né le 12 mai 2000 à Langnau, vit un conte éveillé outre-Atlantique. Dans la nuit de lundi à mardi en Suisse, le gardien bernois a été le héros, au 1er tour des play-off de NHL, de la qualification des New Jersey Devils face aux New York Rangers (lire ci-dessous). Programmée par lui-même, l’explosion stupéfie toute la planète hockey.