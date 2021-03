Plateformes d’hébergement et crise touristique – Airbnb et consorts souffrent moins que les hôtels Quelques propriétaires ont sans doute remis leur bien sur le marché locatif à long terme, mais rien ne permet de conclure à une tendance de fond. Sophie Simon

À Genève, où l’offre est l’une des plus importantes de Suisse, la pandémie a impacté plus modérément les appartements loués sur Airbnb que le secteur de l’hôtellerie traditionnelle. Enrico Gastaldello

Les conséquences de la crise sur l’hôtellerie genevoise sont limpides (nuitées en baisse de 67,5% en 2020), elles sont plus complexes à saisir pour les plateformes d’hébergement comme Airbnb, qui ne partagent pas leurs statistiques. Ce site ne nous a pas répondu sur l’offre dans le canton, pas plus que son concurrent Abritel-Homeaway. Si l’on en croit le site indépendant insideairbnb.com, qui en exploite les données, le nombre de logements proposés à la location à Genève est rigoureusement le même qu’au mois de mai 2020: 2991. Pourtant, le service Pilierpublic.com, qui se décrit comme le premier observatoire basé en Suisse de ces plateformes, atteste, lui, d’une baisse de l’offre de plus de 14%.