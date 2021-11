Encre bleue – Aînés en quête de logement Opinion Julie

Elle est à cran, Marianne. Un peu triste aussi. Oh, elle ne va pas descendre dans la rue pour le clamer, mais quand même. Il faut que cela se sache. Elle et son mari, âgés respectivement de 80 et 83 ans, ont reçu la résiliation de leur bail pour le printemps prochain. Ils doivent donc quitter leur appartement des Acacias où ils vivent depuis leur mariage. Et c’est assez violent pour eux!

La raison de cette mise à la porte, après 55 ans passés paisiblement en ce lieu? Leur immeuble doit être démoli. Ils ne peuvent rien faire là contre, si ce n’est espérer que les choses traînent un peu en longueur pour leur laisser le temps de se retourner.

Car le gros problème de ce couple âgé (et de tant d’autres aussi) est de trouver désormais un nouveau logement à un prix abordable. Mission impossible pour l’instant. Oui, je sais, cela n’a rien d’un scoop quand on connaît le marché du logement à Genève et les prix abusifs qui s’y pratiquent.

Cela fait déjà des mois que Marianne a commencé les démarches, regardé les petites annonces, rempli des questionnaires pour un logement social, contacté l’Asloca. Elle a d’ailleurs un classeur plein de paperasses. Mais au final, rien!

La seule proposition de leur régie est un quatre-pièces à près de 2000 francs par mois, avec l’assurance de le voir grimper à 2600 francs dans trois ans. «Mais qui peut payer autant?» s’étrangle la retraitée. Avec son AVS et celle de son mari, ça ne va en tout cas pas le faire. Même avec quelques petites économies.

Elle continue malgré tout à chercher un logis. Mais cette situation la mine. «Nous avons toujours payé nos loyers sans retard, réglé nos impôts au centime près, sans rechigner. Et là, à notre âge, avec des revenus limités, nous n’avons aucune aide! Ça me chiffonne!»

On le serait à moins. N’y a-t-il donc personne dans cette République pour leur donner un coup de main?

