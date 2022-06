Encre bleue – Aîné secouru par des passants Un octogénaire s’est trouvé en mauvaise posture sous la tranchée couverte de Saint-Jean. Des passants lui sont venus en aide. Julie

LAURENT GUIRAUD



Vous avez envie de découvrir une belle histoire? Lisez la suite. Ça s’est passé sous la tranchée couverte de Saint-Jean près de la pataugeoire, le vendredi 27 mai. Un habitant des Charmilles de 85 ans la traverse avec son déambulateur, pour aller faire des courses à la Coop située en bas de la rue de Saint-Jean. Il entame la descente, tranquillement.

Soudain, une dame l’interpelle: «Monsieur, vous saignez du pied gauche», l’avertit-elle. Il jette un coup d’œil sur le pied en question et voit, effectivement, du sang sortir de sa chaussure et marquer le sol derrière lui. L’octogénaire retire son soulier, lorsque le sang «jaillit abondamment et coule sans discontinuer», nous décrit sa fille Janet, qui nous a narré tout l’épisode. Heureusement, de nombreuses personnes accourent: des cyclistes descendent de leur vélo et aident l’aîné à éponger le sang avec des mouchoirs en papier. Une pharmacienne des alentours apporte des compresses, même si ces dernières ne stoppent pas l’effusion de sang. Quelqu’un appelle le 144, et le blessé est bientôt amené aux Urgences.

Résultat des courses: c’est une veine qui a sauté. Il sera recousu à vif, du moins c’est ce que m’assure sa fille. «Mon père a eu mal à ce moment-là, alors qu’il n’avait rien senti auparavant et même pas vu que son pied saignait…» Finalement, il ressort de l’hôpital quelques heures plus tard.

Janet est touchée par l’humanité dont ont fait preuve les passants: «J’aimerais vraiment remercier de tout cœur toutes les personnes qui se sont arrêtées et l’ont aidé et se sont senties concernées, dans ce monde où tout va si vite, où on est toujours pressé et court à droite, à gauche… C’est beau! Mon papa se joint à moi pour les remercier tous.» Message de gratitude transmis à ces héros du quotidien.



