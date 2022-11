Familles – Aîné, puîné, benjamin: qu’est-ce que ça change? La place d’un enfant au sein de sa fratrie lui assigne-t-elle un rôle? Façonne-t-elle sa personnalité? Témoins et spécialiste nous suggèrent quelques pistes­. Katia Berger

Combien de théories sur la question! Le premier-né, subissant la pression de papa-maman novices, ferait tout pour leur complaire. Le puîné, pris en étau entre ses frères et sœurs, se tiendrait en retrait. Le benjamin, par définition, multiplierait les frasques. Il en circule une flopée, de ces schémas censés modeler les psychologies en fonction de la place occupée au sein d’une fratrie. Les postulats les plus contradictoires pullulent en parallèle. Et l’effondrement des canons familiaux n’aide pas à s’y retrouver. Tentons de débroussailler.

«Parce que je suis le premier, je suis moins mature, estime Adélard, 14 ans, l’aîné de trois frères de 11, 8 et 6 ans. M’ayant couvé plus que les autres en bas âge, mes parents ont trouvé leur rythme de croisière et les plus jeunes ont pu devenir autonomes plus vite.» Bam, voilà qui vous retoque un stéréotype. Et l’adolescent genevois ne s’arrête pas en si bon chemin.

Contrairement au cliché qui distribuerait le sale rôle au plus grand, Adélard revendique son plaisir à camper cette place. «On compte plus sur moi pour aider, c’est vrai, mais on me considère davantage comme un adulte», énonce-t-il avant d’évoquer d’autres privilèges dus à son rang: «l’exemple que j’ai à montrer», «la fierté quand les petits m’admirent», «le privilège de me coucher plus tard» ou «d’accompagner mes parents dans leurs distractions».

«La fratrie, c’est comme un cheval: dangereux aux deux bouts et inconfortable au milieu!» Robert Neuburg, psychiatre et psychothérapeute

Son expérience amène encore le jeune homme à reconnaître qu’«entre frères et sœurs, il y a forcément de la jalousie. Chacun veut à la fois l’attention et l’indépendance». Ce constat l’amène à déduire que l’échelon médian serait peut-être le plus enviable: «Proche des uns et des autres, t’as le modèle en haut et les petits à influencer.» Ainsi tous les arguments se défendent: l’enfant du milieu n’est-il pas généralement considéré comme le plus lésé?

Éducation différente

Que les thèses les plus diverses coexistent ne contredit pas l’importance de l’ordre d’arrivée dans une famille. «S’il n’existe pas de règle absolue, et que le caractère inné de chacun joue son rôle, les enfants d’une même fratrie ne reçoivent pas la même éducation, laquelle évolue selon la chronologie des naissances», affirme le Dr Robert Neuburger, psychiatre, et thérapeute de couple et de famille à Genève. D’autant plus dans le cas des familles recomposées. Fils unique et heureux de l’être, le spécialiste n’en pressent pas moins, «au-delà du rationnel», comment situer une personne dans son rang de fratrie à peine après l’avoir rencontrée.

Les aînés, souvent sollicités pour donner un coup de main auprès des plus jeunes, sont en général des «êtres responsabilisés et responsables». «N’oublions pas que, selon une tradition heureusement caduque, la fille aînée renonçait à se marier pour soutenir ses parents!» note-t-il. En revanche, les enfants du milieu ont souvent à gérer une posture inconfortable: «ils peuvent mal vivre le fait d’avoir été moins investis; mais aussi apprécier qu’on leur ait fichu la paix!»

Quant au petit dernier, «il arrive qu’il soit ce qu’on appelle un «accident», ou qu’il serve à sauver le couple parental». Quoi qu’il en soit, ses géniteurs «tendent à se comporter avec lui en grands-parents, moins rigides quant aux règles». Cette répartition sommaire, le Dr Neuburger s’amuse à la comparer à… un cheval: «La fratrie, c’est dangereux aux deux bouts et inconfortable au milieu!»

«Même si on pense faire pareil avec chacun de ses bébés, ce ne sera pas ressenti comme tel.» Brigitte, maman de trois, sœur de cinq

Le psychothérapeute rappelle que la situation change du tout au tout quand les oisillons quittent le nid. On remarque par exemple qu’au départ de l’aîné, sa fonction a des chances de retomber sur le puîné, ce qui redistribue les cartes. Ou que la rivalité qui poussait à «se battre pour un petit pois» tant qu’on s’arrachait l’amour des parents s’évanouisse loin de leur présence.

Au contraire, on voit parfois le plus dévoué d’une progéniture revendiquer un avantage au moment d’hériter. Les cas de conflits sont si variés et spécifiques, que le Dr Neuburger a introduit en 1994 l’idée, mais aussi la pratique, de «thérapie de fratrie» y compris chez les adultes.

Points de vue uniques

Autre son de cloche dans la bouche de Brigitte, la petite cinquantaine, issue d’une adelphie de six – cinq filles et un garçon, parmi lesquels elle occupe l’avant-dernier poste – et maman de trois. Elle souligne qu’aucun des membres de sa fratrie originelle ne partage la même vision de sa dynamique interne: «On dirait qu’on parle chacun d’une autre famille!» Cette disparité de points de vue, la Genevoise l’attribue avant tout au caractère de chaque individu, qui contribue à modeler la relation qu’il entretient avec ses parents.

Chez elle, les trois cadets ont «clairement été privilégiés, tant financièrement que dans nos libertés, mais la numéro 6 a été la plus chouchoutée; elle est d’ailleurs la seule à avoir suivi un parcours universitaire, comme notre père». L’aînée, elle, ne garde pas un bon souvenir d’avoir eu à s’occuper des petits – «elle me répète qu’elle était quasi ma mère à l’âge de 9 ans».

Dans ses propres enfants, elle voit «trois personnalités bien distinctes», sans expliquer leurs différences par leur place dans la fratrie. L’effet de bascule qu’on associe à la venue du premier, elle l’aurait ressenti plutôt à l’arrivée du deuxième: «J’emmenais l’aîné partout avec moi, sans la moindre angoisse, alors que par la suite, on est passé d’un coup au statut de famille. Ce qui n’a pas empêché le fils du milieu d’être le plus affirmé, le plus cash, et peut-être bien le plus épanoui.»

Moralité? «Même si on pense faire pareil avec chacun de ses bébés, ce ne sera pas ressenti comme tel», conclut Brigitte. Comme quoi on ne lit pas aisément dans le marc d’une fratrie. À l’instar d’une science divinatoire, on sent bien qu’il s’y cache d’essentielles vérités, mais le mystère plane sur les lois qu’on pourrait en dégager.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.