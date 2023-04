Programme de réintroduction – Aigle lémanique mutilé et abattu en Allemagne Le rapace, relâché il y a moins d’un an à Sciez, en Haute-Savoie, a été retrouvé mort, sans tête ni pattes, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Antoine Grosjean

Le pygargue à queue blanche «Sciez», que l’on voit ici en février dernier en Haute-Savoie, a été retrouvé mort un an jour pour jour après sa naissance. LUCIENFORTUNATI

Malgré la date, ce n’est hélas pas un poisson d’avril. L’un des aigles relâchés en août dans le cadre du programme de réintroduction des pygargues à queue blanche dans l’arc lémanique a été retrouvé mort le 1er avril dans le nord-ouest de l’Allemagne. Un an jour pour jour après sa naissance dans les volières du parc animalier des Aigles du Léman, à Sciez en Haute-Savoie.

Le rapace a été abattu par balles et mutilé. Sa tête et ses pattes ont en effet été coupées, visiblement pour être emportées comme trophée. Exactement le genre de pratique qui avait causé la disparition, il y a 130 ans, du plus grand aigle d’Europe occidentale des bords du Léman.

C’est la mort dans l’âme que Jacques-Olivier Travers, le fondateur des Aigles du Léman, a annoncé la triste nouvelle via un communiqué de presse. «Nous avons d’abord cru à une collision avec un véhicule, car la dernière position de sa balise le plaçait sur le bord d’une route reliant la ville de Reken à celle de Lembeck», confie-t-il.

Amputation chirurgicale

Un collaborateur a été envoyé sur place pour récupérer le cadavre et procéder à son autopsie. Celle-ci a révélé une blessure par balles – vraisemblablement à l’aide d’une carabine 22 Long Rifle – et l’amputation «quasi chirurgicale» des pattes et de la tête. Tous les éléments ont été transmis à l’Office français de la biodiversité pour qu’il contacte son homologue allemand afin d’ouvrir une enquête.

Le cadavre de l’aigle a été décapité et ses pattes coupées, visiblement par quelqu’un qui savait comment s’y prendre. DR

Ce jeune aigle, nommé «Sciez», faisait partie des quatre premiers pygargues à queue blanche relâchés dans le cadre du programme de réintroduction. En février, on pouvait encore le voir voler dans les environs de Sciez. Les trois autres oiseaux réintroduits en 2022 vont bien, pour l’heure.

«Nous n’aurions jamais cru qu’en 2023, il y aurait encore des lâches pour tirer sur un jeune aigle.» Jacques-Olivier Travers, le fondateur des Aigles du Léman

«Nous avions envisagé tous les scénarios pour cette période de dispersion qui voit les jeunes pygargues partir découvrir le monde avant de revenir au bout de deux ou trois ans nicher à l’endroit où ils sont nés. Mais nous n’aurions jamais pensé qu’en 2023, il y aurait encore des lâches pour tirer sur un jeune aigle», commente dépité Jacques-Olivier Travers. «Cela montre que notre travail d’information doit se poursuivre pour mieux protéger ces aigles pêcheurs et nous voulons que la mort de «Sciez» serve au moins à cela.»

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.