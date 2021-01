Enquête – Aides, vaccin, télétravail: sondage auprès des patrons Les entreprises souhaitent plus d’aides mais refusent de faire campagne pour le vaccin auprès de leurs employés. Marc Bretton

Bâtiment de la Fédération des entreprises romandes (phot d’illustration). Pierre Abensur

Que pensent les patrons du télétravail, du vaccin, des aides de l’État? Pour le savoir, la Fédération des entreprises romandes (FER) a interrogé plus de 3000 entreprises basées dans le canton, essentiellement des PME comptant moins de dix employés et couvrant un large secteur de l’économie. Un gros tiers d’entre elles lui ont rendu des réponses complètes en quelques jours à peine. Cette participation rapide et massive est une preuve d’intérêt, souligne la FER.

Le sondage révèle trois éléments: une demande d’aides supplémentaires d’une part, une opposition déterminée à une éventuelle obligation de télétravail d’autre part, et enfin certaines réticences à s’engager en faveur d’une campagne de vaccination de leurs employés.