Une alternative au leasing – Aidé par La Mobilière, Carvolution change d’échelle L’assureur apporte 50 millions au leader suisse des abonnements tout compris à une voiture, afin de permettre à sa flotte d’atteindre une taille critique. Pierre-Alexandre Sallier

L’équipe à l’origine de la société qui tente de convertir une partie de la Suisse – et ses entreprises – à la voiture par abonnement. Carvolution

Changement de braquet. La Mobilière augmente son engagement dans Carvolution en mettant à sa disposition des moyens financiers dont rêveraient la plupart des «start-up» en Suisse. L’enveloppe de 50 millions apportée vendredi vise à permettre au plus important fournisseur de voiture par abonnement de changer d’échelle. Afin d’atteindre la taille lui permettant d’être rentable.

Priorité: grossir la flotte

Le groupe d’assurance, qui fournit les contrats des véhicules Carvolution, était devenu actionnaire de la société de Bannwil (BE) l’an dernier en participant à un tour de financement de 11 millions. À ses côtés figuraient les financiers alémaniques de Red Alpine ainsi que d’Armada, entité gérant la fortune amassée par l’entrepreneur Daniel Aegerter, il y a vingt ans lors de la bulle internet.

«Nous pouvons financer nous-même l’expansion de notre flotte» Lea Miggiano, Carvolution

«Jusqu’à présent, pour obtenir les voitures que nous proposons à l’abonnement, nous dépendions de banques ou de sociétés de crédit, décrit Lea Miggiano. Avec ces 50 millions, nous pouvons financer l’expansion de notre flotte de manière autonome», poursuit la fondatrice de la société.

L’objectif immédiat est de disposer de suffisamment de véhicules pour répondre à la demande. «La rentabilité dépend de la croissance de la flotte. Jusque-là, nous avions surtout dépensé notre argent pour rendre notre système irréprochable et pour nous faire connaître», relate la responsable.

Concept méconnu

Carvolution tente de faire connaître son concept alternatif à l’achat et au leasing, dont le tarif se situe en général entre ces deux options. Exemple avec une sympathique Mazda 2, dont le prix neuf tourne autour de 22’000 francs. Pour un abonné genevois à Carvolution prêt à signer pour deux ans, et s’engageant à ne pas rouler plus de 10’000 kilomètres par an, l’abonnement pour la même citadine coûterait 500 francs par mois. Tout est fourni, de l’assurance complète au stockage des pneus d’hiver. Sauf le plein. La comparaison avec le coût total d’une voiture personnelle n’est cependant pas aisée, en raison de son amortissement, que les particuliers prennent peu en compte.

Lea Miggiano garde le nombre d’abonnés confidentiel. Le dernier pointage, en mai, faisant état de 1200 clients après deux ans d’activité. «Janvier-février avaient commencé très fort, puis il y a eu le confinement, qui a poussé les gens à réfléchir sur leur façon de se déplacer et qui a retardé la livraison de véhicules neufs», relate la responsable. Dès la fin du confinement, «tout est reparti de façon un peu folle», la société écoulant soudain sept fois plus d’abonnements. Carvolution a recruté cet été et compte quarante employés.