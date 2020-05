Suisse – Aide aux victimes: légère baisse des consultations Les structures venant en aide aux victimes ont enregistré une baisse de 2% des consultations, par rapport à l'année précédente.

Plus de la moitié des consultations dans les centres d'aide aux victimes ont concerné des violences exercées dans le cadre familial. (Photo prétexte). KEYSTONE

Les centres d'aide aux victimes d'une infraction ont enregistré en 2019 un total de 40'576 consultations, soit 2% de moins que l'année précédente. Les indemnisations ont en revanche augmenté de 13% et s’élevaient à 6,9 millions de francs, selon les chiffres de l'OFS.

Plus de deux tiers (70%) des victimes sont des femmes. 18,5% des victimes sont âgées de moins de 18 ans et 54% sont de nationalité suisse, précise l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué jeudi.

Pour la moitié (48%) des consultations, les infractions subies sont des lésions corporelles ou des voies de fait. Un tiers des consultations (32%) sont liées à des infractions de chantage, d’extorsion et de menaces. Des infractions contre l’intégrité sexuelle sont évoquées dans 28% des consultations.

Violence dans le cadre familial

Plus de la moitié des consultations (20'873) ont été menées avec des victimes de violence exercée dans le cadre familial, dont environ deux tiers par leur conjoint ou ex-conjoint et un tiers par leur famille. Dans ce cadre, la victime est une femme dans 83% des cas de consultations et la grande majorité des auteurs présumés de l'infraction sont des hommes (85%). La majorité des infractions rapportées dans cette situation sont des lésions corporelles ou des voies de fait (61%), ainsi que de contrainte sexuelle ou de viol (10%).

Les autorités d’indemnisation ont accordé des contributions à hauteur de 6,9 millions de francs en 2019, soit 13% de plus par rapport l'année précédente. Parmi les 1255 demandes d'indemnisation, de provisions sur indemnisation ou des réparations morales, 56% ont été acceptées. Les cantons ont dédommagé les victimes à hauteur de plus de 1,2 million de francs d’indemnité et pour plus de 5,6 millions de francs de réparations morales.

Soutien gratuit

L'OFS rappelle que toute personne qui a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien gratuit prévu par la loi sur l’aide aux victimes. Les personnes conseillées par les centres sont principalement des victimes directes ou des proches, ainsi que des professionnels.

La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. Ils ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.

( ATS/NXP )