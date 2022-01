À 100% dédiée à sa passion – Aïda Shouk, le volley dans la peau et l’équipe nationale dans le cœur L’ancienne passeuse partagera désormais son temps entre son poste d’entraîneure à Genève et sa nouvelle fonction de coach assistante. Un cumul qui l’a ravi. Pascal Bornand

Aïda Shouk, une studieuse passionnée qui a le volley dans la peau et l’équipe nationale dans le cœur. LDD

Vu ses longs états de service sous le maillot national, sa passion protéiforme pour le volley-ball et ses compétences techniques reconnues, cela devait bien arriver. Alors, voilà, c’est fait! Depuis le 1er janvier, Aïda Shouk (39 ans) est la nouvelle entraîneure assistante de l’équipe de Suisse féminine élite et junior. Fini de chercher des fonds pour des entreprises. C’est à 100% qu’elle pourra se dédier à son sport de cœur. Le terrain sera son bureau.

Formée à Granges-Marnand, titrée avec Köniz dans les années 2000 et coach de Genève Volley depuis deux ans, l’ancienne passeuse épaulera l’Australienne Lauren Bertolacci, appelée par Swiss Volley à succéder à la Néerlandaise Saskia van Hintum après un Euro 2021 mitigé. C’est un nouveau cycle qui s’ouvre pour une sélection talentueuse, dont on attend encore plus. La rançon d’un certain succès.