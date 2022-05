La loi et vous

Un soi-disant «droit d’accès commun», comme dans les pays scandinaves, n’existe pas en Suisse. Les cantons et les communes peuvent dans une large mesure réglementer eux-mêmes l’autorisation ou non du camping sauvage.

Ainsi, si vous avez trouvé un endroit agréable, il est préférable de vérifier d’abord auprès de la commune avant de vous installer confortablement. Sinon, vous pourriez avoir un réveil très désagréable.

Les cantons réglementent différemment le camping sauvage. Dans certains cas, le camping sauvage est généralement interdit, dans d’autres, il existe des exceptions pour les places de parc ou pour les zones situées au-dessus de la limite de la forêt.

Le Tribunal fédéral s’est récemment penché sur le cas d’un campeur sauvage, qui a dû payer son excursion dans la nature par une amende. La loi communale sur la police stipule que le camping ainsi que le fait de passer la nuit dans des caravanes et autres véhicules de toutes sortes sur le domaine public ne sont autorisés qu’aux endroits désignés par les autorités. Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral, un tel règlement communal est conforme à la Constitution.

Camping sauvage dans les réserves naturelles souvent interdit

Outre la législation policière cantonale et communale décrite ci-dessus, vous devez également respecter d’autres règles, car certaines zones sont plus strictement protégées. Par exemple, vous ne pouvez pas camper dans la forêt si vous mettez ainsi en danger ou compromettez les fonctions de la forêt. Cela vaut indépendamment du fait que la commune soit plus libérale à cet égard, car la loi sur les forêts s’applique dans toute la Suisse.

Les cantons et les communes disposent de nombreuses réglementations pour les réserves naturelles, mais là aussi, la législation fédérale fournit le cadre. Il existe par exemple des parcs d’importance nationale spécialement protégés. La loi sur la protection de la nature et du paysage fait la distinction entre les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les parcs naturels périurbains.

Le camping sauvage est interdit dans le parc national sur la base de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale ainsi que sur la base des exigences cantonales. Pour les parcs naturels régionaux, le législateur fédéral indique qu’il faut promouvoir le tourisme naturel. La mesure dans laquelle le camping sauvage est autorisé est réglementée au niveau cantonal ou communal.

Dans la zone centrale d’un parc naturel périurbain, en revanche, le camping sauvage est indirectement interdit dans toute la Suisse, puisqu’il est interdit de pénétrer en dehors des sentiers désignés. Dans de nombreux autres types de réserves naturelles, le camping sauvage n’est pas expressément interdit, mais en règle générale, il est en contradiction avec l’objectif de conservation et n’est donc pas autorisé.