Encre bleue – Ah, la drôle d’Escalade! Julie

Magali Girardin

«Savoyards, gare, gare!» est-il coutume de chanter à pareille époque. Mais en cette drôle d’Escalade, les Savoyards n’ont absolument rien à craindre…

Il n’y a pas l’ombre de Genevois en armes dans la Vieille-Ville. Pas de salves d’arquebuses, de maniements de la pique ou de virée de hallebardiers en tenue d’assaut. Pas d’odeur de poudre ou de vin chaud. Pas de cortège costumé non plus. Pas d’éclairage aux flambeaux, de crottin dans les rues rappelant le passage de la cavalerie ou des troupeaux qui descendent des campagnes pour défiler en ville.

Le passage de Monetier est clos et ça roupille tranquillement entre les vieux murs de Genève, à peine troublés par les participants à l’«escape game en plein air» spécial Escalade.

«Savoyards, gare, gare!» Partout ailleurs dans le canton, les enfants ne chantent pas aux portes des voisins pour repartir les poches pleines de friandises. Il n’y a pas non plus de picoulets de collégiens enfarinés ou embardouflés de mousse à raser. Pas de soupe aux légumes dans les écoles. Pas de concours de déguisements ou de bals dans les communes. Le calme plat.

S’il n’y avait pas les marmites en chocolat posées dans les vitrines des commerces ou des articles de presse rappelant les faits de décembre 1602, on en oublierait presque que c’est aujourd’hui jour de fête!

Il faut croire que l’escalade se joue ailleurs cette année. Dans les mesures prises pour lutter contre la pandémie à tous les échelons politiques possibles, avec les conséquences que l’on sait.

L’escalade se manifeste aussi dans le ventre de mon Jules préféré. Et ça, c’est une excellente nouvelle qui me ferait presque oublier tout le reste. Oui, le cochon prend sacrément du bidon! Il vire gras double. Mais il est insatiable. Et hop, par ici les bonnes thunes!