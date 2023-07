On nous dit toujours: «Tu verras, tu auras sûrement besoin, une fois dans ta vie, d’un bon avocat et d’un bon chirurgien.» C’est probablement vrai, mais ce que l’on oublie et qui est une certitude, c’est que trois fois par jour et 365 jours par an, on a besoin d’un bon agriculteur pour nous nourrir.

Quels que soient leurs spécialités, le mode de culture choisi, leurs sensibilités, les femmes et les hommes qui nous nourrissent, nous abreuvent, nous fleurissent, se lèvent chaque matin pour produire, à côté de chez nous, à côté de chez vous, une immense variété de produits avec un souci permanent du respect du client, du consommateur. Et, surtout, de l’environnement et de la nature, car ce sont leurs outils de travail.

Alors oui, ces femmes et ces hommes méritent une très grande fête! L’occasion de mettre en lumière leurs métiers, leurs produits, leurs valeurs, d’expliquer leurs pratiques, leurs problématiques et de montrer une agriculture et un terroir genevois unis autour de leur fierté, celle de nous nourrir, de nous abreuver et de nous fleurir.

Nous avons le privilège d’habiter une région où la ville et la campagne se côtoient, s’entremêlent. Mais comme c’est souvent le cas pour les privilèges, nous n’en sommes pas ou peu conscients et nous en profitons mal. Les vrais liens entre la campagne et le citadin se distendent, créant incompréhension et tension. Il était donc primordial que l’agriculture s’invite en ville pour tisser ce lien essentiel avec ses habitants.

Alors venez nombreux faire la fête avec les vignerons, les maraîchers, les éleveurs, les céréaliers, les pépiniéristes, les bûcherons, les apiculteurs, les brasseurs, les producteurs de lait et de fromage, les arboriculteurs, les producteurs de fleurs. Venez à leur rencontre, découvrez leurs métiers, leurs produits, leurs passions. Vous pouvez leur faire confiance, non seulement les paysans prennent soin de nous, mais ils savent aussi s’amuser et organiser de belles manifestations.

Vive l’agriculture, vive le terroir genevois et que cette première édition d’Agri.Fête soit belle!

Xavier Patry