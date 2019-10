Agressions à Perly: psychose dans le village

«Depuis que nous avons entendu l’ambulance pour la dernière agression, dimanche passé en fin d’après-midi, on sent une certaine panique, c’est un peu la psychose: on se retourne quand on est dans la rue, tout le monde devient potentiellement suspect… c’est devenu grave!» En près de quarante ans de vie dans le village résidentiel de Perly (GE), ce septuagénaire n’avait jamais connu pareilles tensions dans sa petite bourgade frontalière (2000 âmes).

«Mon épouse de 70 ans verrouille dorénavant systématiquement la maison quand elle sort au jardin. Elle ne va plus se promener seule au cimetière: on y va ensemble, sans valeurs sur nous.» Un peu plus loin, une jeune retraitée nous confie avoir «complètement changé» ses horaires: «Je vais faire mes courses à 10 h 30 plutôt qu’à 16 h 30. Et je ne sors plus du tout le soir. Ce n’est pas agréable, mais on n’a plus vraiment le choix…»

«Les gens ne parlent que de ça!» lâche une patrouilleuse scolaire. Et pour cause: depuis le début de la semaine, les habitants voient des voitures de police ainsi que des gardes-frontière quadriller la zone. Ils peuvent lire sur le site internet de la commune que «des cas de vols à l’arraché se produisent actuellement» sur le territoire.

Une information assortie d’une série de mesures pour le moins drastiques (lire encadré), «à mettre en œuvre pendant quelque temps» par les villageois «pour ne pas tenter les voleurs», «en attendant d’éventuelles arrestations». Dans le même temps, nos confrères de la «Tribune de Genève» précisaient que le nombre d’agressions du même type (des femmes de plus de 50 ans, qui se sont fait arracher soit leur sac à main ou panier, soit leur téléphone portable par un ou deux jeunes, toujours en fin d’après-midi et dans le secteur sud du village) s’élève au moins à quatre depuis la fin juillet. Et que trois des victimes de ces quatre agressions ne se déplacent plus sans alarme sonore «anti-agression» ou un spray au poivre.

«Encore faut-il ne pas mettre ces objets dans nos sacs à main, parce qu’on n’aura certainement pas le temps de nous en saisir le moment venu», réagit une sexagénaire établie dans la région depuis ses 25 ans. «Certains disent qu’il faudrait toujours avoir 50 ou 100 fr. dans la poche pour lancer un billet aux voleurs, afin d’éviter de se faire violenter.»

La Genevoise dit savoir de source sûre que «les enquêteurs savent très bien qui sont les auteurs de ces vols». Tous domiciliés en France voisine, notamment dans la banlieue de Saint-Julien-en-Genevois. L’un d’eux aurait été footballeur à Perly.

Lacérée au moyen d’une lame de rasoir

«Un des agresseurs a effectivement été reconnu par des habitants, nous confirme le maire Steve Delaude. Je présume que cela a permis d’ouvrir des pistes assez rapidement. Dans ce contexte, il est possible que certains se sentent agacés en ayant l’impression que ces jeunes individus ne sont pas arrêtés alors que l’on sait de qui il s’agit. Les forces de l’ordre se disent très confiantes quant à leur capacité à résoudre cette affaire, et je n’ai aucune raison d’en douter. Les conditions pour agir ne sont peut-être pas encore réunies.» Du côté de la police cantonale, c’est «no comment», «afin de ne pas prétériter l’enquête en cours».

Lui-même enfant du village, l’édile de 46 ans atteste du caractère inédit de la situation, qu’il qualifie d’«extrêmement ennuyeuse pour tout le monde»: «Si cela fait déjà un certain temps qu’il y a au moins un scooter ou moto volée par an sur notre territoire et que les cambriolages restent malheureusement assez fréquents, je n’ai pas souvenir que des malfrats s’en soient pris physiquement à des habitants. Je comprends que les gens s’inquiètent et partage ce sentiment. Perly n’est cependant pas devenue pour autant une zone de non-droit!»

Selon nos informations, le fléau est en train de faire tache d’huile dans la bourgade voisine de Soral. Il y a une dizaine de jours, peu avant 23 h, une trentenaire a été blessée au moyen d’un objet tranchant type lame de rasoir, alors qu’elle parcourait la centaine de mètres entre son domicile du centre du village et la salle communale où cette mère de famille avait participé à un cours de cuisine. À en croire la victime, son agresseur était un homme masqué par une capuche et l’aurait blessée pour la «punir» de ne pas avoir eu d’argent dans son sac. La police cantonale confirme le dépôt de plainte intervenu le lendemain.