Canton du Tessin – Agression d’un jeune près de Lugano: cinq personnes arrêtées Un jeune homme de 18 ans a été agressé vendredi soir à Cadempino (TI), près de Lugano. Les cinq auteurs présumés ont pu être arrêtés par la police.

L’enquête devra déterminer les causes de l’agression et le déroulement des faits. Keystone (photo d’illustration)

Un Suisse de 18 ans a été victime d’une agression vendredi soir à Cadempino (TI), près de Lugano. Il a été hospitalisé avec diverses blessures et fractures, mais ses jours ne sont pas en danger, selon la police. Les cinq auteurs présumés ont été arrêtés.

Les suspects sont accusés notamment de tentative d’homicide volontaire, lésions corporelles graves, contrainte, agression, séquestration et enlèvement, précise la police cantonale dans un communiqué publié samedi. Deux d’entre eux sont aussi accusés de contravention et/ou infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il s’agit de deux Suisses, un Italien, un Roumain et un Colombien, âgés de 20 à 32 ans. L’enquête devra déterminer les causes de l’agression et le déroulement des faits.

ATS