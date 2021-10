Cour suprême de Zurich – Agression à la mosquée An’Nur: des peines avec sursis Neuf personnes étaient accusées d’avoir séquestré et agressé deux fidèles dans la mosquée An’Nur à Winterthour en novembre 2016.

La Cour suprême du canton de Zurich a prononcé mercredi six peines de prison avec sursis et trois acquittements contre neuf personnes accusées d’avoir séquestré et agressé deux fidèles dans la mosquée An’Nur à Winterthour (ZH) en novembre 2016. Le tribunal renonce à des mesures d’expulsion.

Le tribunal a prononcé des peines de prison avec sursis de 12 à 19 mois ainsi que des amendes de 150 à 2000 francs contre six prévenus. Ils ont été reconnus coupables de contrainte, séquestration et menaces. Les trois autres accusés ont été acquittés.

Un des fidèles séquestrés se serait fait enfoncer un billet de dix francs dans la bouche et il a dû l’avaler. La Cour suprême lui accorde une indemnisation de 2000 francs.

Les accusés ont eu un comportement caractérisé par la colère et des sentiments de vengeance, a déclaré le président du tribunal lors de la lecture du jugement. Les victimes étaient persuadées qu’elles ne sortiraient pas vivantes de la mosquée.

Récits cohérents

Le tribunal a considéré que les récits des deux victimes étaient cohérents et sans contradictions majeures, même si l’une d’entre elles a eu tendance à exagérer. Les accusés ont nié toutes les accusations portées contre eux.

L’imam, qui s’était mêlé aux prévenus, et le président de la mosquée ont été acquittés. Ils reçoivent des indemnités de 500 francs et 18’000 francs pour le temps passé en détention. Un autre prévenu a été acquitté et il recevra une indemnité de 34’000 francs.

Selon l’acte d’accusation, les neuf prévenus, tous des hommes, ont commis une agression en bande le 22 novembre 2016. Ils s’en seraient pris aux deux fidèles pour les punir d’avoir fourni à la presse des informations sur les prêches radicaux prononcés dans la mosquée et sur des fidèles islamistes.

Un dixième accusé, mineur au moment des faits, fait l’objet d’une procédure devant la justice des mineurs et n’a pas eu à comparaître. Le jugement de la Cour suprême n’est pas encore entré en force et peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Razzia et fermeture

La mosquée a été fermée après une razzia de la police peu après les faits jugés. Un imam radical a été condamné en 2018 à un an et demi de prison avec sursis pour appel à la violence. Il a été expulsé du territoire suisse.

En première instance, le tribunal de district de Winterthour (ZH) avait condamné sept des prévenus à des peines pécuniaires avec sursis et des peines de prison avec sursis de 6 à 18 mois. Une mesure d’expulsion d’une durée de sept ans avait été prononcée contre deux d’entre eux. Deux autres accusés avaient été acquittés.

Jugeant les peines trop clémentes, la procureure avait fait appel. Elle avait requis des peines de prison en partie ferme allant jusqu’à trois ans.

