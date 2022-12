Ville de Genève – Agrandissement du Musée d’art et d’histoire, le retour Le Conseil administratif a présenté un crédit de 20 millions de francs afin de financer les premières études en vue d’agrandir et de restaurer le MAH. Pascale Zimmermann Corpataux Théo Allegrezza

Le spectacle d’illuminations intitulé «Autour des cinq éléments fondamentaux» projeté cet automne sur la façade du MAH. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE

C’est le plus grand musée patrimonial de Suisse romande. Entre ses murs lambrissés, le Musée d’art et d’histoire (MAH) possède quelque 650’000 objets. Mais, faute de place, il ne peut en montrer que 3%. Six ans après le rejet en votation du projet dessiné par Jean Nouvel, le Conseil administratif de la Ville de Genève a présenté jeudi sa nouvelle tentative «d’agrandissement et de restauration» des lieux. La butte de l’Observatoire sera transformée.