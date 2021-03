Droits de l’homme – Agnès Callamard prend les rênes d’Amnesty International L’ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies a récemment été menacée de mort par un haut responsable saoudien. Virginie Lenk

Agnès Callamard, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en juin 2019. AFP

Elle est ce «scrupulus», cette petite pierre pointue qui grippe la machine parfaitement huilée et qui met dans l’embarras les régimes autoritaires les plus puissants du monde lorsqu’ils violent les droits fondamentaux de leurs citoyens. Agnès Callamard est une adversaire redoutable, que plus d’un dirigeant a prise en grippe, à commencer par le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

Pour preuve, les récentes menaces de mort d’un haut responsable saoudien que la Française a évoquées cette semaine dans «The Guardian» et «Le Monde», une affaire qui remonte à janvier 2020. Son rapport d’enquête d’une centaine de pages sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a conclu à un acte prémédité décidé en haut lieu, a fâché Riyad. Les menaces de «se charger» d’elle si l’ONU ne la remettait pas dans le rang ont été proférées lors de réunions à Genève. «Le fait que [les autorités saoudiennes] aient pu le faire dans ce contexte montre bien que l’on a affaire à des gens qui ont l’habitude d’une impunité totale», confiait-elle vendredi dans une interview au «Monde».