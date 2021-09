Gestion de la crise sanitaire en France – L’ancienne ministre de la santé inculpée pour mise en danger de la vie d’autrui Agnès Buzyn a été mise en examen pour sa gestion de la crise Covid. Qu’en sera-t-il de son successeur ou de l’ex-premier ministre Édouard Philippe? Alain Rebetez, Paris

Agnès Buzyn à son arrivée vendredi matin au siège de la Cour de justice de la République. AFP

C’est une nouvelle particulièrement embarrassante pour le gouvernement français au moment où il pouvait espérer que la crise Covid cesse d’occuper tout le champ de l’actualité et de nourrir les critiques. Vendredi en fin d’après-midi, on apprenait que l’ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait été mise en examen pour «mise en danger de la vie d’autrui» par le Parquet général de la Cour de justice de la République.

Indices graves et concordants

Le coup est rude, car cela signifie qu’il y a «des indices graves et concordants» qui justifient sa mise en examen, ce qui n’est pas le cas de l’autre incrimination à laquelle elle faisait face: «abstention volontaire de prendre les mesures propres à combattre un sinistre». Là, elle bénéficie du statut de témoin assisté, ce qui signifie que le procureur de la Cour de justice ne juge pas nécessaire de continuer les poursuites. En revanche, sur la question de mise en danger de la vie d’autrui, l’instruction va se poursuivre, jusqu’à la décision d’un éventuel renvoi devant le tribunal. La peine maximale serait d’un an de prison et 15’000 euros d’amende.