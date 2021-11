Lettre du jour – Agissons pour nos enfants! Opinion Courrier des lecteurs

BEN STANSALL / AFP

Onex, 3 novembre

Le sommet COP-26 à Glasgow, représenté par 195 pays, a ouvert ses portes. Le voir couronné par un bon résultat serait un succès planétaire, mais les États tiendront-ils leurs promesses? J’ai quelques doutes, car notre société surpeuplée a beaucoup changé, en galopant après le confort et la richesse, sans s’occuper trop de l’autrui. Il y a 130 ans, le chef sioux «Sitting Bull» nous a déjà averti: «Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle s’apercevra que l’argent ne se mange pas.» Mais nous l’avons ignoré!

J’ai toujours été un Vert pro-nucléaire et prétends qu’un frein au réchauffement de notre Terre sans appui de cette énergie restera un leurre! Notre conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et les Verts feraient bien d’y réfléchir à deux fois, car l’énergie nucléaire n’est pas seulement la plus propre, mais aussi la moins chère. Associons-la à l’énergie solaire! Depuis Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), nous sommes devenus des peureux, à commencer par nos autorités. Depuis, la science a fait beaucoup de progrès; aussi en France, qui est en train de développer l’énergie propre, pendant que d’autres, dont la Suisse, regardent d’où vient l’eau et le vent! Gouverner veut dire voir plus loin. Si nous voulons sauver notre planète, il faut admettre l’erreur et moderniser sans tarder nos centrales nucléaires, pour ne pas dépendre d’autrui. L’uranium nucléaire, extrait de notre Terre, existe en suffisance. Quant à tout détritus, détruisons-les!

Pour clore, agissons et sauvons nos enfants! Sinon, ils seront exposés aux pires catastrophes, naturelles et autres, comme le journaliste Antoine Grosjean l’a si bien exprimé samedi 23 octobre dans l’éditorial de notre Julie.

Bruno Mathis

