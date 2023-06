DR

Genève, 30 mai

Dans la «Tribune de Genève» du 10 mai, le député PLR Alexis Barbey s’érige contre l’inscription du droit à l’alimentation dans la Constitution genevoise. Selon lui, il faut agir, entre autres, sur la pauvreté et le marché du travail pour combattre la faim en Suisse. Il se garde bien de préciser les causes de la pauvreté. Près de 10% de la population suisse vit dans la pauvreté. Une partie non négligeable de ces personnes travaillent, mais leur revenu ne leur permet pas de vivre dans la dignité, les oblige à recourir à l’aide sociale, voire aux colis alimentaires. Les femmes reçoivent, en moyenne, 20% de salaire en moins que leurs collègues masculins.

Comment ce genre de situations est-il possible en Suisse? On constate avec consternation que la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes n’est toujours pas mise en œuvre. Les lois cantonales sur le salaire minimum sont attaquées au niveau fédéral. Pas assez d’inspecteurs sont engagés pour surveiller le dumping salarial, chose promise pour faire adopter par le peuple la loi sur la libre circulation des personnes entre l’Europe et la Suisse. Pourtant, l’État de droit est un étendard volontiers brandi par nos autorités et par tous les partis politiques de ce pays, sans exception.

M. Barbey évoque également la responsabilité individuelle: chacun devrait se débrouiller pour gagner sa croûte. Si tout le monde avait les mêmes capacités physiques et intellectuelles, et était soumis aux mêmes conditions dès le départ, la question se serait peut-être posée différemment. Il se trouve que la Suisse compte 1,8 million de personnes vivant avec un handicap.

Le niveau de civilisation d’une société est jugé selon le traitement qu’elle réserve aux plus faibles parmi les siens. C’est dans cet esprit que je voterai, le 18 juin, en faveur de l’inscription du droit à l’alimentation dans la Constitution genevoise.

Melik Özden, constituant genevois

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.