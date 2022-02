Sommet mondial sur l’océan – Agir pour que l’océan ne soit plus une zone d’impunité Polluée, surexploitée, victime de la loi du Far West, la planète bleue va mal. Les ONG exigent de vrais engagements lors du sommet mondial de Brest. Virginie Lenk

Chaque année, 11 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. GETTY IMAGES

2022 sera l’année de l’océan. Et le One Ocean Summit, qui se tient de mercredi à vendredi à Brest, amorce les pourparlers internationaux autour de ce poumon de la planète en danger. Emmanuel Macron, qui veut en faire un moment clé de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, a réuni autour de lui une vingtaine de chefs d’États et de gouvernements, mais aussi 400 experts et ONG, pour donner un coup de fouet à l’agenda. Faut-il pour autant en attendre des engagements concrets? Voici les quatre principaux enjeux du sommet.