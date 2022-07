Lettre du jour – Agir enfin de manière responsable Opinion Courrier des lecteurs

Versoix, 14 juillet

Dans ce journal du jeudi 14 juillet, Jean-Luc Addor, conseiller national UDC/VD, déclare que «la provocation et l’incitation à la violation des devoirs militaires sont une forme d’instigation à la mutinerie: je devais dénoncer ce cas pour faire respecter la loi».

En Angleterre, en 1933, l’Oxford Union, la société de débat des étudiants universitaires, a adopté une motion célèbre selon laquelle «cette assemblée ne se battrait en aucun cas pour le roi et la patrie».

Lorsque la guerre a finalement et inévitablement éclaté en 1939, contre un dictateur qui cherchait à dominer le monde et qui rompait rapidement toutes ses promesses solennelles, nombre de ceux qui avaient pris part au débat se sont effectivement battus – et sont morts – pour le roi et la patrie.

Actuellement, malgré les menaces du Covid, l’intervention militaire de la Russie en Ukraine et les menaces de la Chine de s’emparer de Taïwan, on peut affirmer que le réchauffement de la planète (changement climatique pour les climatosceptiques!) est le plus grand défi.

Aujourd’hui, 14 juillet, on prévoit à Genève une température de 35°C, avec la promesse d’une énième canicule la semaine prochaine. Combien de temps avant que nous reconnaissions tous cette menace et agissions de manière responsable?

Mike Gerard

