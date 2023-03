L’Alhambra accueillera ce mercredi soir un concert particulier. Eugène Chaplin, entouré de deux pianistes, racontera les musiques de son père Charlie Chaplin. Les recettes de la soirée financeront la recherche contre le cancer, via la Fondation Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti. En particulier un projet mené par le Dr Federico Simonetta, chercheur aux HUG et à l’UNIGE, qui vise à exploiter les propriétés naturelles des lymphocytes pour tuer les cellules cancéreuses. Une recherche menée avec l’Université de Stanford. Le professeur Pierre-Yves Dietrich, président du conseil scientifique de la Fondation, explique.

Elle est née en souvenir de l’amitié qui unissait le pianiste Dinu Lipatti, atteint d’un lymphome de Hodgkin, et son médecin Henri Dubois-Ferrière. Depuis plus de cinquante ans, elle récolte des fonds pour la recherche contre la leucémie avec l’aide de la musique. C’est son fil conducteur.

Quelles ont été ses principales réalisations?

Initialement, elle a joué un rôle important dans le développement de la greffe de moelle osseuse. De plus, elle soutient chaque année des projets de recherche à Genève et dans l’arc lémanique. Je vois trois étapes depuis 2010. Tout d’abord la création d’une unité de recherche clinique au sein des HUG. Ce soutien fort a permis de construire une équipe qui est aujourd’hui intégrée et financée par les HUG, de réputation internationale et qui offre à la population l’accès à des traitements innovants.

La deuxième étape a été la réunion, dès 2017, de tous les chercheurs actifs dans la recherche sur le cancer au sein du Centre de recherche translationnelle en onco-hématologie de la Faculté de médecine de l’UNIGE. Cela a permis de financer trois chaires professorales. Formé de 50 chercheurs au départ, il en compte aujourd’hui 300. Et l’effet boule-de-neige a joué: la fondation ISREC a offert deux autres chaires à la Faculté de médecine.