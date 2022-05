Musique classique – Agence Musika: quand le concert vire au chaos Victimes de couacs en série, les jeunes musiciens ayant joué aux côtés de Maxim Vengerov réclament en vain leurs cachets. Rocco Zacheo

Le violoniste russe Maxim Vengerov, tête d’affiche du concert incriminé. ROBERTO SERRA/GETTY IMAGES

Le 21 mars dernier, des centaines de mélomanes ont pleinement savouré un rendez-vous marquant dans la saison musicale genevoise. Et il ne pouvait pas en être autrement tant l’affiche assemblait ce qu’il fallait pour attiser les passions. À savoir un soliste de renommée internationale, en la personne du violoniste russe Maxim Vengerov; des musiciens issus d’une maison aussi éclatante que la Scala de Milan, et un programme dense, prévoyant notamment le «Concerto pour violon no 1» de Chostakovitch.