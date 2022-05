Mexique – Agatha lance la saison des ouragans, une région en alerte L’ouragan Agatha, le premier de la saison sur la côte Pacifique du Mexique, a touché terre lundi comme un cyclone de catégorie 2 dans une région touristique qui a été placée en état d’alerte médiane.

Des employés municipaux déblaient les branches avant l’arrivée de l’ouragan Agatha à Huatulco, dans l’État mexicain d’Oaxaca, le 30 mai 2022. AFP

Accompagné de vents de 165 km/h, Agatha, qui se déplace à la vitesse de 13 km/h, est «l’ouragan le plus violent» jamais enregistré sur la côte Pacifique du Mexique au mois de mai depuis 1949, d’après le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

Le NHC a classé Agatha catégorie 2 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui compte 5 gradations. «On s’attend à ce qu’Agatha faiblisse plus tard dans la nuit et qu’il se dissipe sur le sud-est du Mexique aux dernières heures de mardi», a-t-on ajouté de même source.

Agatha a touché terre vers 16 h 00 (23 h 00 en Suisse) sur les côtes de l’État du Oaxaca (ouest) qui attire de nombreux surfeurs. Quelque 5240 touristes ont été identifiés dans la zone à risques, entre les stations balnéaires de Puerto Escondido ou Huatulco, d’après les autorités locales. Le gouvernement d’Oaxaca affirme pouvoir abriter 26’800 personnes dans 203 refuges provisoires. «Les auberges sont ouvertes. Les gens arrivent», a déclaré Roberto Castillo de la protection civile de Huatulco.

Menace

«C’est une menace pour l’État d’Oaxaca», a indiqué la protection civile locale qui a déclaré l’alerte jaune (médiane). Les autorités ont fermé les ports à la navigation dans ces régions. Les compagnies aériennes ont annulé des vols depuis dimanche soir à destination de Huatulco.

Des vagues d’une hauteur de six mètres sont annoncées à Oaxaca et dans les États voisins du Guerrero et du Chiapas, d’après le service météo du Mexique (SMN).

L’ouragan provoquera de fortes pluies dans les États du Chiapas et d’Oaxaca, et dans les États voisins de Guerrero et de Tabasco (sud-est), avait indiqué le SMN. «Les précipitations pourraient provoquer des glissements de terrain, une augmentation du niveau des rivières ainsi que des inondations», a averti le SMN.

Le Mexique est frappé chaque année par des cyclones tropicaux sur ses côtes Pacifique et Atlantique, généralement entre mai et novembre.

AFP

