Un groupe d’aide à domicile britannique s’engage à employer 500 réfugiés afghans

Un des plus grands prestataires de soins à domicile britannique, Cera, s’est engagé jeudi à former et employer 500 réfugiés venus d’Afghanistan les cinq prochaines années, espérant jouer ainsi «un petit rôle» pour les aider. L’entreprise a annoncé qu’elle travaillera avec plus de 160 autorités locales ainsi qu’avec le gouvernement pour identifier et former les nouveaux arrivants aux métiers de ce secteur qui souffre d’un important manque de main d’oeuvre.