L’Afghanistan aux mains des talibans (direct) - Joe Biden ne connaît pas «l’issue finale» de l’opération d’évacuation

La traque des Afghans ayant travaillé avec les forces étrangères a commencé

La crainte grandit vendredi que les promesses des talibans de se montrer cléments et tolérants soient sans lendemain, après la publication d’un document confidentiel de l’ONU démontrant qu’ils ont intensifié leur traque des Afghans ayant travaillé avec les forces étrangères.

Le rapport, rédigé par un groupe d’experts d’évaluation des risques pour l’ONU et consulté jeudi par l’AFP, affirme que les talibans possèdent des «listes prioritaires» de personnes qu’ils souhaitent arrêter. Les plus à risque sont ceux qui occupaient des postes à responsabilité au sein des forces armées afghanes, de la police et des unités de renseignement, selon le document.

Depuis leur prise du pouvoir dimanche, après une campagne militaire fulgurante, les talibans ont tenté de convaincre le monde et les Afghans qu’ils ne chercheraient pas à se venger de leurs anciens ennemis et qu’ils entendaient oeuvrer à la réconciliation nationale. Ils ont promis qu’il y aurait de «nombreuses différences» dans leur manière de gouverner par rapport à leur précédent règne, entre 1996 et 2001, quand ils avaient imposé une version ultra-rigoriste de la loi islamique qui empêchait les femmes de travailler ou étudier, et punissait de terribles châtiments les voleurs et meurtriers.

AFP

Mais le rapport de l’ONU montre qu’ils effectuent des «visites ciblées porte-à-porte» chez les individus qu’ils veulent arrêter ainsi que chez les membres de leur famille. Ils filtrent aussi les personnes souhaitant accéder à l’aéroport de Kaboul et ont mis en place des points de contrôle dans les plus grandes villes.

«Ils ciblent les familles de ceux qui refusent de se rendre et poursuivent et punissent les familles selon la charia», a déclaré à l’AFP Christian Nellemann, directeur de ce groupe d’experts, le Centre norvégien d’analyses globales. Des talibans à la recherche d’un journaliste travaillant pour Deutsche Welle (DW) et désormais installé en Allemagne ont tué mercredi par balle un membre de sa famille et en ont blessé gravement un autre, a indiqué le média allemand.