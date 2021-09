L’invité - Afghanistan: des leçons à tirer pour l’Europe?

Une réunion informelle des ministres européens de la Défense, jeudi 2 septembre et vendredi 3 septembre 2021 en Slovénie, a été largement dominée par le conflit afghan et l’incapacité des Européens de se défendre seuls. Les pays membres ont mis en chantier ce qu’ils qualifient de «boussole stratégique» pour l’avenir de l’UE sur la scène mondiale.

Ils envisagent désormais la création d’une unité militaire mobilisable en urgence. Cette réunion intervient peu après la prise de parole équivoque du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell: «Nous devons tirer des leçons de cette expérience […] en tant qu’Européens, nous n’avons pas été capables d’envoyer 6000 soldats pour sécuriser la zone de l’aéroport de Kaboul. Les États-Unis l’ont été, mais pas nous», a-t-il déclaré dans une interview au «Corriere della Sera».

Cette large dépendance militaire de l’UE vis-à-vis des États-Unis est le principal problème. En dehors de la France, depuis le départ du Royaume-Uni, très peu de pays de l’Union ont une armée dotée de moyens de projection satisfaisants pour des opérations extérieures ponctuelles.

Pour les ministres européens de la Défense, la débâcle afghane doit servir d’électrochoc pour mettre enfin sur pied un outil militaire permanent. Un corps de 50’000 hommes juste après les guerres de Yougoslavie avait été discuté, mais rien n’avait suivi. Ils avaient constitué dix ans plus tard des groupements tactiques de 1500 hommes, mais ceux-ci n’ont jamais servi.

Les Européens réfléchissent depuis l’an dernier à un renforcement de la défense européenne et de leur «autonomie stratégique» dans la gestion des crises extérieures. Cette réflexion va s’accélérer au vu du désengagement américain des conflits qui ne les intéressent plus directement; les États-Unis ont définitivement renoncé à être les gendarmes du monde.

Mais de sérieux doutes subsistent sur la capacité des Européens à faire aboutir un tel projet, l’UE n’ayant jamais été en mesure d’utiliser un système de «groupements tactiques» mis en place en 2007 mais qui requiert l’unanimité des États pour être activé. Interrogé sur la création d’une nouvelle force militaire européenne, Josep Borrell a défendu «quelque chose de plus opérationnel», après l’échec des groupements tactiques.

Le ministre slovène de la Défense, Matej Tonin, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE, a appelé la création d’un nouveau système qui permettrait d’envoyer des troupes de «pays volontaires» au nom des Vingt-Sept si une majorité d’États membres l’acceptait, au lieu de l’unanimité requise pour les groupements tactiques. Même la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, a proposé, jeudi 2 septembre dans un tweet que «des coalitions de pays volontaires» puissent permettre de gérer de futures crises.

À Washington, le gouvernement de Joe Biden s’est montré ouvert à une telle force. L’UE est divisée depuis des années sur le rôle qu’elle devrait jouer en matière de défense, notamment en raison des fortes réticences des pays de l’Est, très attachés au parapluie de l’OTAN et à la protection américaine face à Moscou. La sortie du Royaume-Uni, fermement opposé à la perspective d’une armée européenne, et la débâcle en Afghanistan des États-Unis sont deux facteurs importants qui aideront pour la reprise du débat sur la création d’une défense européenne. Les Européens ont effectivement un grand besoin d’une armée européenne, après le désastre en Afghanistan on doit penser aussi au Sahel. Si la France se retire du Sahel, il est certain qu’une série de pays s’effondreront et tomberont aux mains de groupes criminels et terroristes.

