Lettre du jour - Affiches vandalisées

ENRICO GASTALDELLO

Genève, 12 septembre

En Suisse, le peuple est appelé à se prononcer le 26 septembre prochain sur deux sujets, parmi lesquels le mariage pour tous. Dans le cadre de la campagne que mènent les uns et les autres, des déprédations non négligeables visent des affiches. Il se trouve que j’ai vu à l’œuvre des jeunes qui s’en donnaient à cœur joie pour détruire celles qui leur déplaisaient, en l’occurrence, celles qui défendaient la famille traditionnelle avec un père et une mère pour l’enfant.

Je suis allée vers eux, leur ai expliqué ce qu’ils risquaient à se comporter ainsi, à l’évidence, ils n’en avaient aucune idée. Et même, m’a dit une jeune fille, on ira jusqu’au bout, «je suis prête à tout», lançait-elle, déterminée. La pédagogie, que j’ai préférée à la dénonciation, semble avoir porté. Certains d’entre eux ont paru comprendre qu’en effet leur acte était susceptible de leur causer certains ennuis, sinon des ennuis certains.

Cette scène, qui s’est déroulée une fin d’après-midi de cette semaine, pose de nombreuses questions, parmi lesquelles celle de l’éducation civique, sinon de l’éducation tout court. Si des jeunes saccagent l’affiche qui exprime un avis contraire au leur, qu’ont-ils appris de la liberté d’expression? L’avis qui leur déplaît se conçoit. Mais tout autant s’apprend le combat à mener qui ne consiste pas à détruire l’autre!

Certes, ce que les adolescent·e·s découvrent du monde politique n’est pas toujours de l’ordre du bon exemple à suivre. Dans ce cas, tout reprendre? On verse dans l’utopie. Il n’en demeure pas moins que quelques rudiments démocratiques de base peuvent s’enseigner. Or ces jeunes semblaient ne jamais en avoir reçu aucun.

Hélène Richard-Favre

