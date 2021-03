Indemnisation LAVI – Affaire Semhar: tort moral plus élevé pour son frère et sa sœur La justice administrative double le montant. Le soutien accordé à la mère de la victime violée et tuée en 2012 reste le même. Fedele Mendicino

Photo d’illustration. Pierre Albouy

La Chambre administrative augmente les indemnisations destinées au frère et à la sœur de Semhar, cette adolescente violée et tuée en 2012. Selon nos renseignements, le montant (8000 et 24’000 francs) a doublé par rapport à celui fixé en 2020 par l’instance d’indemnisation pour les victimes (LAVI).

Cela reste bien inférieur au tort moral fixé par la justice pénale: à l’issue du procès, en 2018 et 2019, le criminel, qui a écopé de 20 ans de prison, a été condamné à verser un tort moral de 100’000 francs à la mère de la défunte, 60’000 francs à la sœur et 20’000 francs au frère. Des montants à majorer de 5% d’intérêts depuis 2012. «Rien ne ramènera Semhar, relève l’avocat de la famille, Me Robert Assaël. Pour mes mandants, le temps s’est arrêté le 23 août 2012. Ne pouvant faire des miracles, la loi prévoit une réparation financière qui vise en quelque sorte à «compenser» ces souffrances.»