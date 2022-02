Lettre du jour – Aéroport, nuisances et finances Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Vernier, 9 février

L’aéroport urbain de Cointrin est endetté à plus de 600 millions de francs pour un chiffre d’affaires de 200 millions en 2020; chiffre d’affaires et non pas bénéfice, lequel provenait depuis plusieurs années pour moitié des parkings et du centre commercial. Un prêt supplémentaire sous condition de 200 millions de francs vient de lui être octroyé; du jamais-vu!

Rêver de retrouver la croissance des vols couplée à la croissance des nuisances et des conflits sociaux croissants eux aussi est un objectif complètement dépassé. Les presque 100’00 habitants de la Rive droite ont pu vivre tout simplement «normalement» (c’est un droit constitutionnel) depuis mars 2020, tout comme ont toujours vécu les habitants de la Rive gauche. Une véritable résurrection, un vrai plaisir.

Il s’agit simplement désormais, pour chacun d’entre nous, de continuer à diminuer, volontairement cette fois-ci, nos petits voyages d’enfants gâtés en avion. Profitons de cette expérience imposée pour reconsidérer nos habitudes et diminuer nos impacts environnementaux (23% du total du CO2 cantonal provient de l’aéroport), sans parler du bruit insupportable, jour et nuit.

Il est urgent de réfléchir aux conséquences de nos actes. Les fréquences diminuées des vols n’ont pas eu d’impacts réels sur l’économie; l’Aéroport s’est adapté à la pandémie comme toutes les entreprises, malheureusement avec un fardeau financier hérité de la vision politique dépassée (low cost) et mégalomane (croissance débridée) de nos anciennes autorités.

À quoi bon avoir quinze vols par jour pour Paris ou Londres? Réfléchissons à la nouvelle gestion «light» de l’Aéroport et à la reconversion des emplois vers des domaines plus utiles pour Genève et sa région.

La Genève internationale n’est pas en péril; c’est à l’État de réfléchir aux solutions pour assurer et accompagner cette transition économique de l’Aéroport. Un nouveau défi nous attend, il est salutaire; il faut s’y atteler sans tarder.

Jean-François Bouvier, ancien président de la Commission énergie et environnement du PLR Genève

