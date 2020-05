L’invitée – Aéroport: l’impensable est devenu réel . Corine Moinat Présidente du conseil d'administration Genève Aéroport

Corine Moinat, Présidente du Conseil d’Administration de Genève Aéroport. Lucien Fortunati

Le 28 février dernier, je me rendis à Cointrin pour l’ouverture des festivités du centenaire de notre aéroport. En chemin, je pris connaissance de la première ordonnance Covid du Conseil fédéral, publiée le matin même. Ce texte interdisait sine die les manifestations de plus de mille personnes. Cinq cents invités étaient prévus dans le terminal: une simple autorisation expresse du médecin cantonal permit donc de célébrer les mérites d’une infrastructure à laquelle nous devons et tenons tant. En mon for intérieur, une forme d’incrédulité céda la place à la joie de retrouver les convives. Pendant la cérémonie, entre deux témoignages rappelant les grandes évolutions de l’aéroport, je me suis surprise à imaginer l’impensable: et s’il n’était du jour au lendemain plus possible de joindre 144 destinations depuis Genève? Qu’adviendrait-il de la Genève internationale sans possibilité de nous relier au monde? Quelles seraient les conséquences d’un arrêt du trafic pour nos entreprises exportatrices de marchandises à très haute valeur ajoutée, actives par exemple dans l’horlogerie ou la chimie? Qu’adviendrait-il des 11’000 collaborateurs de la plateforme et des 33’600 emplois générés par l’activité de l’aéroport? Nous venions de trouver une solution avec les autorités fédérales afin de renouer en 2030 avec les valeurs de bruit de 2000, tout en contenant énergiquement les émissions de CO2. Notre stratégie de développement durable était ainsi renforcée. Moyennant quelques adaptations de gouvernance désirées par le souverain en novembre dernier, nous étions sur le bon chemin. Nous détenions les solutions afin d’offrir une seconde jeunesse à notre aéroport. Cette politique était par ailleurs à la hauteur des ambitions de Genève, un canton fier de son rayonnement mondial, une région offrant à ses habitants comme à ses visiteurs l’une des meilleures qualités de vie de la planète.

Aujourd’hui, l’impensable est devenu réel. Le trafic des avions est anémique. L’avenir de notre aéroport est questionné. Pour autant, faudrait-il accorder du crédit aux prophètes de malheur et jeter le bébé avec l’eau du bain? Quand bien même le Canton le pourrait en décrétant les pleins pouvoirs et en balayant ainsi nos accords internationaux et les compétences de la Confédération, serait-il opportun d’engager une politique de décroissance alors que le mois d’avril dernier a vu quelque 5000 passagers emprunter l’aéroport en lieu et place des 1,5 million d’avril 2019? Avec de tels remèdes, le Covid ne risquerait-il pas de produire une fois de plus ses funestes conséquences? Je crois qu’il serait dangereux aujourd’hui d’accorder du crédit à ceux qui souhaitent renverser la table. Je suis donc satisfaite du réalisme du Conseil fédéral. Notre gouvernement a pris des décisions afin d’accompagner l’Aéroport de Genève dans cette situation de crise. Comme pour d’autres secteurs de l’économie, il a permis aux compagnies qui le demandaient et à d’autres entreprises décisives pour le trafic (maintenance, services au sol…) d’accéder facilement à des liquidités. C’est important, car notre aéroport vit exclusivement du trafic aérien. À la différence d’autres grandes plateformes aéroportuaires qui s’apparentent à des supermarchés, à des centres de congrès ou bien encore à des agences immobilières, Genève Aéroport ne dispose pas de revenus suffisamment diversifiés. Par ailleurs, sans solliciter le contribuable, l’Aéroport assume seul ses frais fixes, comme ses investissements. Le militantisme anti-aéroport entendrait-il remettre cette force en question? Face aux débats idéologiques actuels, Genève Aéroport assumera ses responsabilités, comme il a coutume de le faire depuis un siècle.