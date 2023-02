Le trafic de l’aéroport de Genève génère des nuisances sonores importantes pour les riverains. LUCIEN FORTUNATI

Grand-Lancy, 3 février

La Confédération a validé le nouveau règlement d’exploitation de l’aéroport de Genève en novembre dernier. En même temps, elle a validé les nouvelles courbes de bruit admissible autour de l’aéroport et l’augmentation de sa fréquentation à 25 millions de passagers à l’horizon 2030.

Ces décisions sont incompréhensibles et graves. Elles ne respectent ni les principes démocratiques de notre pays, ni les Accords de Paris sur le climat, ni les 25’000 personnes qui vivent à l’intérieur de la zone de bruit.

En effet, le peuple genevois avait accepté en 2019 par plus de 56% l’initiative «Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève», qui demandait que le développement de l’aéroport ne se fasse pas au détriment de l’environnement et de la santé des riverains. La Confédération aurait dû tenir compte de cette décision populaire, elle ne l’a pas fait.

D’autre part, signataire des Accords de Paris, la Confédération devrait prendre des décisions qui visent une réduction massive des émissions de CO2. En acceptant une augmentation de la fréquentation de l’aéroport, elle fait tout le contraire.

Finalement, elle s’en fiche de la santé des riverains de l’aéroport. En effet, elle ne tient pas compte des pics extrêmes de bruit engendrés à chaque décollage et continue à baser les courbes de bruit sur des moyennes horaires. Ce qui n’est pas représentatif du bruit réel subi par les riverains.

Pour être acceptable, ce règlement aurait dû viser d’une part un aéroport compatible «Accords de Paris», c’est-à-dire neutre en émissions de CO2 d’ici à 2050 tant pour l’infrastructure que pour les aéronefs et, d’autre part, compatible avec les besoins de la population. Il aurait donc dû prévoir une diminution de sa fréquentation, une obligation pour les compagnies aériennes d’utiliser des aéronefs beaucoup moins polluants et moins bruyants, une taxation des émissions de CO2 et une meilleure prise en compte des besoins de protection de la population.

Robert Völki, candidat Le Centre aux élections pour le Grand Conseil

