Adultère sur fond de jeux de cour

Dédale

Un labyrinthe prend place au milieu du parc. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, ce lieu de déambulation était symbole de spiritualité et se rencontrait dans les seuls édifices religieux. Le dédale prend au XVIe siècle une signification profane et ludique. Il vient agrémenter nombre de jardins en Europe. On s’y perd avec délices pour se faire la cour à l’abri des regards. Les paons qui se pavanent non loin renforcent l’idée de séduction.