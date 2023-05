Football – Adrian Ursea devrait reprendre Etoile Carouge Les Stelliens, dont les chances de rejoindre la Challenge League à la fin de la saison sont grandes, tiennent probablement leur nouvel entraîneur. Florian Vaney

Entre fin 2020 et 2021, Adrian Ursea avait entraîné Nice pendant 30 matches. AFP

Sa dernière expérience dans le canton, c’est un treize sur treize. Fin 2019, Adrian Ursea (55 ans) avait dirigé les M21 du Servette FC en 2e ligue inter pour un bilan immaculé de treize victoires en autant de matches. C’est fort de cette expérience, parmi tant d’autres, que le technicien roumain devrait devenir l’entraîneur qui dirigera Étoile Carouge la saison prochaine.

Un passage à Nice

Celui qui avait débarqué en Suisse dans les années 90 en tant que joueur au FC Locarno puis au CS Chênois se serait entendu pour succéder à Sally Sarr et Fabrice Sanches, qui occupent le banc en binôme depuis le départ de Thierry Cotting. Entre fin 2020 et 2021, Adrian Ursea avait pris les rênes de l’OGC Nice en Ligue 1 durant 30 rencontres. Il a aussi été le chef de la Fondation Gilbert Facchinetti à Neuchâtel, en plus de vivre de l’intérieur la faillite du Servette FC en 2005.

Victoire carougeoise 1-0

Les Carougeois, qui ont remporté 1-0 le derby face au Stade Nyonnais samedi grâce à un but d’Oscar Correia, ont obtenu leur licence pour évoluer en Challenge League la saison prochaine. Pour l’heure, ils ne pointent qu’au 7e rang de Promotion League. Ce qui, à l’heure qu’il est, suffit pour goûter à la promotion, dans la mesure où les six clubs qui précèdent les Stelliens n’ont pas reçu leur licence en première instance.



