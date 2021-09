Lettre du jour – Adoption et mariage pour tous Opinion Courrier des lecteurs

Cologny, 9 septembre

Je réagis à titre individuel à l’invitée de la TdG du 8 septembre à propos du manque de figure paternelle lors de l’adoption d’enfants par des couples de même sexe. Tout d’abord, pour la précision, il s’agirait du manque de parents de l’autre sexe car l’adoption n’est pas l’apanage de couples de lesbiennes. Or, en dépit des personnes de référence citées (Freud, Dolto, Piaget), la pratique de la psychanalyse nous enseigne à nous faire notre propre opinion en fonction aussi des changements sociétaux.

Il est indéniable que l’absence d’un deuxième sexe de référence au sein d’une famille pose problème à l’enfant; nous nous y confrontons depuis des décennies à propos de ceux qui sont élevés – et souvent dans la précarité – par des mères seules / célibataires / abandonnées par le conjoint / génitrices d’enfants issus de viols ou d’inceste. Parfois aussi par des pères seuls. Ce qui, bizarrement, ne semble pas interroger les opposants à cette nouvelle loi.

Si je suis personnellement opposée aux PMA anonymes, c’est uniquement par égard au droit de l’enfant de connaître ses origines. Idéalement un couple du même sexe devrait juste être attentif à ce manque et y pourvoir en introduisant l’image manquante dans la famille: le.la géniteur.trice biologique quand cela est possible, le grand-père ou grand-mère et autres membres de la famille, un ami ou amie proche.

Il faut aussi savoir que l’image de référence de l’autre sexe est de toute manière présente dans la psyché des parents concernés car, si cette image n’est pas trop abimée comme dans les cas d’inceste, toute personne a ou a eu un père et une mère à qui elle se réfère consciemment ou inconsciemment. Que les personnes du couple soient de même sexe ou pas.

Dre Giuliana Canonica, psychiatre et psychanalyste

