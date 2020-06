Nouvelle vague – Admis dans la diplomatie suisse, il se prépare à sa première mission Dimitri Pittet fait partie des quatorze Suisses à avoir réussi le concours diplomatique cette année. Il partira prochainement au Maroc pour y représenter son pays. Blandine Guignier/LargeNetwork

Une fois sa formation achevée, Dimitri Pittet sera le visage de la Suisse à l’étranger. DR

Pas facile d’entrer dans le club des 360 diplomates helvétiques. Seuls 4% des candidats y sont parvenus l’année dernière, dont Dimitri Pittet, 29 ans. La sélection se fait en trois étapes: analyse du dossier, examen écrit et test psychologique et une épreuve orale devant un jury. «La commission d’admission sélectionne chaque année des profils capables de travailler dans des pays et domaines divers, explique-t-il. Les diplomates changent de poste tous les quatre ans.» Comme ses treize autres camarades de la volée diplomatique 2020, le jeune homme se démarque par plusieurs expériences à l’international et un fort attachement à son pays.