Lettre du jour – Adieu les belles affiches? Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Chambésy, 18 juillet

La Ville de Genève va bannir les affiches papier commerciales et donc éradiquer toute une branche d’activité, l’affichage, et les métiers qui la sous-tendent au prétexte que c’est «commercial» (ouh! le gros mot).

Adieu les artistes Chéret, Cardinaux, Leupin, Fontanet, les sujets subtils, leurs clins d’œil et jeux de mots, les concours d’affiches, la collection d’affiches de la Bibliothèque de Genève.

Idem pour les fabricants d’encre de couleurs, de papier, de colle, les démarcheurs, et les afficheurs déambulant dans les rues, côtoyant les balayeurs des trottoirs sur leur vélo avec échelle et pot de colle immortalisés par Hans Erni.

L’affiche, c’est l’art de la concision (trois mots maximum), n’ayant qu’un temps très bref pour passer son message. Art de la rue, elle est aussi vitrine de l’économie et à ce titre cristallise les critiques de tous les antisystèmes.

Tous les prétextes sont bons pour s’en débarrasser, et cela au nom d’un dogmatisme dangereux car sous couvert de démocratie, puisque ce sont une majorité d’élus du peuple qui ont décidé, et au nom de la liberté, car la Ville fait ce qu’elle veut chez elle. Oui, dangereux, car on s’approche du totalitarisme et de la pensée unique. Piétons, gaffez-vous, car vous aussi vous gênez la vue, et vous faites du commerce chaque fois à l’épicerie.

Léopold Borel

