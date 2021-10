Réseaux et toile – Adieu Facebook, bonjour le métavers Le réseau social croit fermement à l’univers «méta», au point de changer de nom pour mieux dessiner l’internet du futur. Cécile Denayrouse - Journaliste data

Facebook entend bien s’investir massivement dans la réalité virtuelle, condition essentielle pour parvenir à créer un jour le métavers. TDG

Métavers. Ce mot qui fleure bon la science-fiction des années 80 pourrait bien incarner le futur d’internet. C’est en tout cas la certitude de Mark Zuckerberg qui, selon le site américain «The Verge», en est convaincu au point d’annoncer dans quelques jours le nouveau nom qu’il donnera à Facebook.

Derrière ces fonts baptismaux virtuels, deux enjeux bien réels: se dévêtir de cette image de «vieux réseau social», tout en s’éloignant des scandales qui éclaboussent actuellement le géant bleu. Après avoir annoncé sa volonté d’engager 10’000 personnes au sein de l’Union européenne au cours des cinq prochaines années pour travailler sur le métavers, Mark Zuckerberg marque donc une fois de plus son intérêt pour cette «vision» du futur.

Écrire les règles de l’internet de demain

Mais de quelle étrange bestiole s’agit-il? Le métavers est un concept dont la définition exacte varie, mais qui pourrait ressembler à des espaces dans lesquels on s’immerge grâce à un casque de réalité virtuelle, et au sein desquels il est possible d’interagir avec d’autres internautes sans pourtant être côte à côte. Faire du sport, travailler en open space, suivre un cours, jouer à des jeux vidéo, faire du shopping ou encore assister à un spectacle deviendrait donc possible sans bouger de chez soi. Une sorte d’internet «incarné», suite logique à l’intrusion des smartphones dans notre quotidien, rendu possible grâce aux progrès technologiques et accéléré par la pandémie.

Si le milliardaire américain place le métavers au cœur de sa stratégie, ce n’est pas par bonté d’âme: les enjeux financiers potentiels sont colossaux et les possibilités pour les entreprises infinies. Alors pour faire partie du jeu, autant en écrire soi-même les règles.

Cécile Denayrouse est data-journaliste depuis 2019. Formée à Columbia University, à New-York, elle travaille avec les différentes rubriques sur des sujets d'enquête et de société.

