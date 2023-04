Tour de Romandie – Adam Yates était intouchable au sommet Le Britannique de la formation UAE Team Emirates remportera le 76e Tour de Romandie. Samedi, lors de l’étape reine à Thyon 2000, il a fait la différence dans les quatre derniers kilomètres. Robin Carrel

Jusqu’ici, la boucle romande avait fait la part belle à la jeunesse. Mais samedi, lors de l’étape reine, ses 54 kilomètres d’ascension et ses quelque 4300 mètres de dénivelé positif, c’est l’expérience qui a payé. Adam Yates (30 ans) a chipé le maillot jaune à son jeune coéquipier Juan Ayuso (20 ans). L’Anglais a devancé au sommet le Français Thibaut Pinot (32 ans) de 7 secondes et l’Italien Damiano Caruso (35 ans) de 19 secondes.

Au classement général, le cycliste de Bury est tranquille pour dimanche. Il compte 19 secondes de bonus sur l'Américain Matteo Jorgenson et 27 sur Caruso. Les Suisses, eux, n'ont pas pu s'exprimer. Le Bernois Gino Mäder a fini 19e de l'étape à 2'27 et ne saurait s'en contenter. Le Jurassien Yannis Voisard, peu expérimenté à ce niveau, a terminé bon 21e à 2'37.

«Je suis vraiment allé au bout de l'effort. Au bout du bout, a expliqué Voisard sur la ligne. A 3 kilomètres de l'arrivée, ça commencé à être dur pour moi. Mais je me suis accroché pour aller chercher la meilleure place possible, aussi pour le général.»



Dès la fin de la matinée, une échappée a réussi à prendre la poudre d’escampette après avoir dû trimer pour s’extirper du peloton. Une bande d’une dizaine de rouleurs, avec en son sein le local de l’étape Antoine Debons, a franchi les premières bosses ensemble, restant toutefois toujours à portée de tir du peloton - ils n’ont jamais compté plus de quatre minutes de bonus -, emmené par la solide formation du maillot jaune, puis par la Groupama-FDJ, qui avait encore de gros espoirs à ce moment-là.

Les derniers des fuyards, avec notamment l’Irlando-Danois Christopher Juul Jensen, l’Américain Lawson Craddock et l’Allemand Ben Zwiehoff, ont été engloutis à un peu moins de douze kilomètres du sommet. Le Canadien Michael Woods, vainqueur à Thyon il y a deux ans, a abandonné dès le pied après une chute et les autres favoris ont attendu les derniers contreforts pour s’expliquer. A ce petit jeu, après de nombreuses attaques avortées, c’est Yates qui a fait la décision.



Le classement général établi samedi au sommet dans les Alpes ne devrait plus connaître de bouleversements, à l'occasion de la quasiment traditionnelle arrivée sur le Quai du Mont Blanc à Genève. Car depuis la grande banlieue lausannoise, après Crissier, c'est au tour de Vufflens-la-Ville d'organiser un départ et que, malgré un passage par le Jura, les sprinteurs devraient être à l'honneur ce dimanche.

Les coureurs s'élanceront direction le Gros-de-Vaud, effectueront une petite boucle sur place, avant de prendre la route de quelques pourcentages via le Grand Fuey (2e catégorie, 5,8 km à 7,4% et la montée du Molard (3e cat., 3,7 km à 6,3%). Pas de quoi effrayer les derniers puncheurs-sprinteurs qui n'ont pas encore «mis la flèche» et qui pourront se refaire la cerise dans la descente vers le Léman. L'arrivée est prévue vers 16 heures.



