Activités sportives à Genève – Les seniors bougent dans les parcs Depuis 2021, des cours de gymnastique pour les aînés sont organisés gratuitement par la Ville de Genève. Une initiative que la Confédération vient de récompenser. Judith Monfrini

Genève, le 31 août 2023. Parc Baud-Bovy. Sports pour seniors dès 55 ans à Genève, Concetta au premier plan à droite. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

«C’est excellent», s’enthousiasme Concetta, à la retraite depuis un an, qui avoue perdre parfois l’équilibre. La jeune retraitée suit l’un des cours de gymnastique organisé par la Ville de Genève dans le parc Baud-Bovy, devant Uni Mail ce jeudi matin. Le programme «Restons dynamiques! Bouger entre seniors» propose des cours gratuits aux aînés toute l’année dans trois parcs de la ville: le mardi au parc Bertrand, le mercredi aux Franchises et donc, le jeudi à Baud-Bovy.

Deux moniteurs de sport font face à la quinzaine de participants, dont Concetta, qui suit l’activité «depuis deux mois et demi». Au programme: des exercices de souplesse et d’équilibre. «Dans ce cours, on ne se blesse pas, précise notre retraitée. On fait les mouvements à notre rythme». Le fait que ce soit gratuit l’a aussi convaincue. «Je suis à la retraite depuis un an et je n’ai plus les mêmes moyens qu’avant. En plus, tout a augmenté!»

Lutte contre l’isolement social

Le cours pour seniors est donné sous l’œil attentif de l’infirmière en santé communautaire, Denise Wetzel. Elles sont deux à faire ce travail de supervision. «Nous participons aux cours des trois groupes. Au parc des Franchises, nous avons plusieurs participants qui se déplacent en rollator ou avec des cannes et ne doivent ainsi pas trop se dépasser. Nous sommes là pour les freiner ou pour adapter les exercices, par exemple en se tenant aux bancs.»

«Entrer en lien est déjà une question de santé, c’est vrai pour les jeunes et les moins jeunes, mais durant les périodes de transition comme le passage à la retraite, il est essentiel d’être plus attentif.» Christina Kitsos, conseillère administrative chargée de la cohésion sociale

Pour certaines personnes âgées souffrant de mobilité réduite, le cours est un véritable poumon d’air, relève l’infirmière. «Elles vivent en IEPA (immeubles avec encadrement pour personnes âgées) et c’est parfois, pour elles, la seule sortie de la semaine. Elles sont très assidues et participent même l’hiver!» La fréquentation des cours serait également spectaculaire au parc Bertrand, où une cinquantaine de seniors se rendent chaque mardi.

Genève, le 31 août 2023. Parc Baud-Bovy. Sports pour seniors dès 55 ans à Genève. Un bol d’air et de bonne humeur! LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Le parc Bertrand est d’ailleurs le lieu où tout a commencé en 2021. «Le projet Restons dynamique! Bouger entre seniors» poursuit plusieurs objectifs d’une politique de prévention santé. Pratiquer régulièrement une activité sportive permet notamment de rester en forme et de limiter les risques de chutes, détaille la conseillère administrative chargée de la cohésion sociale, Christina Kitsos. Inciter les gens à sortir de chez eux, leur proposer de faire de nouvelles rencontres, contribue également à la lutte contre l’isolement.»

Prix de la Confédération

Selon la magistrate, les retours sont très bons, les personnes sont heureuses de se joindre à ces cours, elles ne sont souvent pas du même quartier, ni du même milieu social, mais elles se retrouvent pour partager un moment. «Bouger entre seniors» vient d’ailleurs de recevoir le prix Radix 2023 des Villes en santé d’un montant de 5000 francs, décerné notamment par l’Office fédéral de la santé publique. «La Ville est l’échelon politique le plus proche de la population, commente Christina Kitsos. Cette prestation est une intervention très concrète de notre politique sociale de proximité.»

Favoriser le recours aux droits

Les cours de sport permettent aussi de donner des informations aux aînés, de les orienter, surtout pour ceux qui sont éloignés des institutions et donc des prestations auxquelles ils ont droit. Ils sont un bon moyen de lutter contre le non-recours aux droits. Et l’élue socialiste de conclure: «Entrer en lien est déjà une question de santé, c’est vrai pour les jeunes et les moins jeunes, mais durant les périodes de transition comme le passage à la retraite, il est essentiel d’être plus attentif.»

