Suisse – Actions alternatives et sonores pour les grévistes du climat Le rendez-vous phare de la Grève pour l’Avenir de ce vendredi sera l’action «Alarme climatique», prévue dans tout le pays à 11h59.

La population et surtout les jeunes sont invités à se tenir sur le balcon ou ouvrir grand les fenêtres pour faire du bruit à 11H59.(photo symbolique). Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Grève pour l’Avenir devait être le grand rendez-vous printanier des grévistes du climat. Ils voulaient faire de ce vendredi 15 mai une journée-symbole de la convergence des luttes sociale et climatique. Coronavirus oblige, ils se replient sur le Net et les balcons.

La grande journée de grève et d’actions dans les rues de toute la Suisse est, elle, reportée. Les organisateurs de ce «Strike for Future» – le mouvement Grève du Climat Suisse mais aussi de nombreux syndicats, partis politiques, collectifs et associations – ont donc concocté un programme alternatif pour respecter l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes et la distance sociale.

Dans la plupart des cantons, des actions symboliques, alternatives et bruyantes sont prévues en cours de journée en faveur d’une Suisse neutre en matière d’émissions de gaz à effet de serre et plus respectueuse de l’environnement.

Rendez-vous à 11h59

Le rendez-vous phare sera l’action «Alarme climatique», prévue dans tout le pays à 11h59. La population et surtout les jeunes sont invités à «utiliser des casseroles ou des instruments, monter le son de la musique ou chanter et crier des slogans, se tenir sur le balcon ou ouvrir grand les fenêtres pour faire du bruit». Des micro-manifestations auront lieu, sur le principe d’espaces de «4 mètres carrés» pour respecter la bonne distanciation sociale.

La journée sera aussi marquée par une intense activité numérique, expliquent les organisateurs sur leur site internet (www.challengeforfuture.ch). De nombreux défis seront proposés sur les réseaux sociaux. Cela consistera à résoudre autant de «challenges» que possible en tant que communauté et à les partager avec le monde extérieur.

Radio en ligne

La Grève du Climat organise aussi une radio en ligne de 08h00 à 19h15. Le programme de la journée inclut notamment des discussions, des débats et de la musique, ainsi qu’un suivi de la journée et des différentes actions. Un concours de la plus belle banderole se déroulera aussi durant la journée.

Parmi les thèmes abordés: la souveraineté alimentaire, l’éducation à l’environnement, les réfugiés climatiques, l’après-crise du coronavirus, le dérèglement climatique et les conditions de travail ou encore l’impact du numérique.

De leur côté, les syndicats profitent de cette journée pour exiger que «le combat contre le changement climatique soit mené en investissant pour créer des emplois et pour améliorer le service public», écrivent-ils dans un communiqué.

( ATS/NXP )