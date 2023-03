Manifestation féministe à Genève – Action des «grands-mères cagoulées» pour des retraites dignes Des grands-mères «en colère» dénoncent le système actuel des retraites, considéré comme injuste pour les femmes. Une action menée en vue de la grève du 14 juin. Marc Renfer

Les grands-mères «vénères» ont lu dans la rue leurs revendications pour des retraites «plus solidaires». Lucien Fortunati

Mégaphone en main, visages en partie camouflés et couleur violette bien présente: un groupe d’une quinzaine de manifestantes a scandé des slogans face à l’agence AXA du boulevard Saint-Georges, ce mardi.

Elles ont dénoncé ce qu’elles appellent «l’arnaque que représente la prévoyance professionnelle». La critique vise un système «qui exclut beaucoup de femmes», pénalisées par le recours au temps partiel pour s’occuper de leur ménage. Un travail mal considéré et non rémunéré, ont-elles souligné.

«Faire disparaître le 2e pilier»

Elles ont pointé du doigt les baisses du taux de conversion et des réformes qui prévoient de «faire payer plus pour toucher moins». L’appel s’est conclu par l’exigence d’une retraite «solidaire, sur le modèle de l’AVS» et la «disparition» du 2e pilier. Elles ont également demandé une revalorisation des salaires des métiers majoritairement exercés par les femmes, et des crèches en suffisance et adaptées aux revenus des ménages.

Le rassemblement, non autorisé, était surtout l’occasion pour ces grands-mères en colère d’appeler à une large participation à la prochaine Grève féministe. Des actions sont prévues tous les 14 du mois jusqu’à la grande manifestation de juin prochain

