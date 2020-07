Environnement – Action d'Extinction Rebellion sur l'aérodrome de Lausanne Des jeunes sont entrés vendredi vers 7h30 à la Bécherette et ont déversé de l’huile rouge sur le tarmac en affichant une banderole pour fermer l’aérodrome.

La demi-douzaine de jeunes du mouvement Extinction Rebellion est entrée vers 07h30 sur le tarmac, y déversant de l'huile teintée de rouge et affichant une large banderole. Extinction Rebellion

Une demi-douzaine de jeunes du mouvement Extinction Rebellion Youth Lausanne (XR Youth) ont mené une action vendredi matin sur l'aéroport de la Blécherette à Lausanne. Ils sont entrés vers 07h30 sur le tarmac, y déversant de l'huile teintée de rouge et affichant une large banderole avec l'inscription «Aviation Extinction», selon des photos publiées sur les réseaux sociaux.

«Nous en avons assez! Nous exigeons la fermeture de l'aérodrome de la Blécherette et nous appelons à des actions diverses et variées pour parvenir à cette revendication», a indiqué plus tard le mouvement dans un communiqué. L'action n'a pas duré longtemps, selon Keystone-ATS, arrivé vers 09h00 et constatant que tout était déjà terminé.

«Face à la catastrophe climatique, écologique et sociale, XR Youth Lausanne dénonce l'inutilité de ces vols qui ne bénéficient qu'à une minorité riche de la population. Voilà des années que des pétitions sont signées, que des lettres sont envoyées et que rien ne se passe», écrivent encore les militants XR.

Interrogé, l'aéroport de Lausanne-La Blécherette n'a pas souhaité faire de commentaires, renvoyant à la police.

( ATS/NXP )