SPECTACLES | 20% de réduction sur vos billets – Act Entertainment Act entertainment ag planifie, soutient, produit et organise des comédies musicales, des concerts, des spectacles, des événements en plein air, des festivals et des tournées de concerts.

Avec plus de 300 spectacles par an, Act entertainment ag est l'un des organisateurs les plus importants du marché suisse du divertissement et a également acquis une excellente réputation en tant que producteur avec ses propres productions.



Bénéficiez de 20% de rabais sur les prochains spectacles à Genève:

Verdi Gala

Mercredi 30 décembre 2020, Victoria Hall

GIUSEPPE VERDI GALA est une production européenne: L’orchestre et la chorale d’OPERA POLSKA – fondée en 1989 par le maestro Marek Tracz en coopération avec la télévision de Wroclaw – se composent des meilleurs musiciens et chanteurs des grands opéras de Pologne et d’autres pays.



Au programme, des extraits des plus populaires et célèbres opéras de Giuseppe Verdi, tels que La Traviata, Rigoletto, Aida. Il trovatore, Nabucco, Vespri siciliani… Les arias, duos et ensembles mondialement connus, les chœurs enchanteurs avec le célèbre Va pensiero de l'opéra Nabucco et la Marche triomphale d'Aida, ainsi que la scénographie, les costumes fantastiques et la chorégraphie originale forment un tout dans un spectacle inoubliable!

A Spectacular Night Of Queen 2021

Jeudi 14 janvier 2021, Théâtre du Léman

"We are the Champions", "We will rock you" ou "Bohemian Rhapsody" - Queen a écrit l'histoire du rock. À ce jour, les succès du quatuor de Grande-Bretagne font non seulement danser et chanter les fans de musique des années 70 et 80. Avec le film oscarisé "Bohemian Rhapsody", le volume est devenu un monument cinématographique.

Le groupe britannique hommage The Bohemians fait revivre la légende du groupe légendaire dans un brillant spectacle sur scène. Des musiciens, des chanteurs et des artistes de première classe présentent les plus grands succès de Queen en deux heures et demie de spectacle, des chansons du début au "travail tardif", des classiques disco aux ballades rock. Les producteurs anglais du spectacle n'ont pas lésiné sur les costumes élaborés et les effets de spectacle, de sorte que les visiteurs se sentent transportés dans l'âge d'or de la musique rock pour une soirée.

The best of Ennio Morricone 2020/2021

Mardi 2 février 2021, Théâtre du Léman

Le compositeur de films de renommée mondiale ENNIO MORRICONE a créé une musique de film légendaire. Il a reçu son dernier Oscar en février 2016 pour "The Hateful 8" de Tarantino. Morricone s'est rendu immortel il y a près de 50 ans avec sa musique pour "Play me the song of death".

En hiver 20/21, ses fans peuvent désormais découvrir les œuvres inoubliables de Morriconone en direct dans 4 villes sélectionnées en Suisse. ENNIO MORRICONE a écrit plus de 500 musiques de films pour le cinéma et la télévision. Ses œuvres les plus importantes incluent les bandes originales de "The Hateful 8", "Play the Song of Death", "Django Unchained", "Kill Bill 2", "My Name is Nobody", "Two Glorious Scoundrels", "It Was une fois en Amérique »,« Pour une poignée de dollars »,« L'incorruptible »et Mission. La musique de Morricon pour "Two Glorious Scoundrels" occupe la deuxième place sur la liste des 200 meilleures bandes sonores de tous les temps.

Plus de 100 musiciens et chanteurs du Milano Festival Opera sous la direction du célèbre chef d'orchestre Marco Seco seront sur scène et donneront vie à la passionnante musique d'Ennio Morricone. L'animation d'écran techniquement complexe avec les scènes de film originales condense l'atmosphère captivante à l'infini et apporte le fameux effet chair de poule que personne ne peut éviter!

