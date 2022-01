Réseau et toile – Acrobaties toastées Après dix mois d’efforts, la comédienne Odile Cantero a triomphé sur Instagram. Alice Randegger

Odile Cantero, comédienne, improvisatrice et formatrice. CHANTAL DERVEY

Il n’y a pas de petites victoires. Le 17 janvier marque un tournant, en tout cas pour la petite communauté qui suivait avec assiduité les «toast challenges» d’Odile Cantero sur Instagram. La comédienne, active dans l’improvisation théâtrale, s’est mise il y a plusieurs mois à documenter les saltos de son premier toast du matin, éjecté avec plus ou moins de panache par son grille-pain. Dans l’optique de réceptionner la tranche dorée avec nonchalance.

En novembre 2020, la première vidéo de cette série était mise en ligne. À l’époque, le but était de placer une tasse non loin du toaster, de façon que le pain s’y pose parfaitement. Puis ce fut une assiette, puis un verre.

Trois mois plus tard, nouveau dispositif. Assise par terre, lisant ou absorbée par son écran d’ordinateur, Odile Cantero récupère la tranche de pain qui s’élance de son toaster. À la main.

Et puis, le 16 mars 2021, commence l’ultime étape: couchée sur le carrelage de sa cuisine, la comédienne doit désormais se saisir du toast avec sa bouche. Elle réussit, le 17 janvier donc, après dix mois et un jour d’efforts et d’entraînement.

Toutes les vidéos sont filmées au ralenti, et il y a, dans la répétition de ce rituel matinal, quelque chose de relaxant, d’hypnotisant. Le bruit, amplifié par la lenteur, du déclenchement des ressorts du grille-pain. La volute, parfois gracieuse, parfois avortée, du toast. Le moment de l’impact, si souvent proche du but…

On assiste aussi à la recherche du calibrage parfait. La cuisson du pain influe sur le résultat final, tout comme la hauteur de l’appareil. L’humour de la série ainsi que la ferveur du public, palpable dans les commentaires, ne nous font espérer qu’une chose: qu’il y ait une suite.

