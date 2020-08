Cirque au Sommet – Acrobaties en altitude À Crans-Montana, le festival valaisan résiste au virus et prend de la hauteur jusqu’au 16 août. Reportage. Alexandre Caporal

Au sommet des montagnes, la C ie Ici’bas, originaire de Sainte-Croix, a présenté «L’Envers». Une performance mêlant danse contemporaine, cirque et absurde pour raconter une relation amoureuse. Nicolas Brodard

Une vue imprenable sur les montagnes et le barrage du Tseuzier. Avec un tel cadre pour sa nouvelle scène extérieure, perchée à 2100 mètres d’altitude, Cirque au Sommet n’a décidément pas volé son nom. Démarré le 3 août et tenu jusqu’au 16 août, le rendez-vous de Crans-Montana dédié aux arts circassiens prend de la hauteur face au virus. Et de l’ampleur, surtout, puisqu’il se mue en festival en proposant de multiples spectacles sur trois scènes différentes, puis diversifie ses rendez-vous avec un gala caritatif, une création sur un alpage, ou encore des débats et ateliers.